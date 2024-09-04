【企業深層研究】FOOD＆LIFE COMPANIES（上）NTTドコモ「銀行業」進出の野望と背景…前田義晃新社長の思わせぶり発言に銀行業界は戦々恐々回転ずし大手、スシローを運営するFOOD＆LIFE COMPANIES（F＆LC）は8月2日、山本雅啓副社長執行役員（46）が10月1日付で社長執行役員に昇格すると発表した。12月に開く定時株主総会を経て代表取締役社長に就任する。水留浩一現社長（56）は10月1日に退任し、12月に取締役特別顧問になる予定