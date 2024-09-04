いろいろ批判、逆風もあったが、何はともあれ、お笑い芸人のやす子（26）はチャリティーマラソンを完走し、日本テレビ「24時間テレビ47」（8月31日〜9月1日）の平均世帯視聴率は12.5％、最高25.4％と、昨年の11.3％、24.8％を上回って「関係者はホッと胸を撫で下ろした」（番組制作会社スタッフ）。当然ながら、やす子の注目度はうなぎ上りだ。【もっと読む】「何のために放送しているのか」が分からなくなった「24時間テレビ」