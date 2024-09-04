タレント・中山秀征が、３日に更新されたタレント・関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演し「ある意味怖い芸能人ベスト３」をテーマにトークした。中山は、関根からお笑いコンビ・ダウンタウンと若手時代に確執があったかを聞かれ「実際に会って（直接）うんぬんはないんですよ」と即答。「当時は関西と東京ってそもそも、ちょっと確執があって」と東西間での距離感があったことは認めた。続けて「ダウンタウンにネタ