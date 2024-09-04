仕事ができる人はどんな工夫をしているのか。トヨタグループで働いてきた中小企業診断士の森琢也さんは「仕事が速い人は整理・整頓する能力が高い。トヨタグループでは『整理ができない人＝仕事ができない人』だと評価されていたため、独自の整理・整頓術が共有されていた」という――。（第1回）※本稿は、森琢也『トヨタで学んだハイブリット仕事術』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SilviaJansen