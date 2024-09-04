日本の半導体産業は復活するのか。一橋大学名誉教授の野口悠紀雄さんは「必要なのは、技術と投資と人材だ。これまで経産省が行ってきた補助金政策では復活はできない」という――。（第1回）※本稿は、野口悠紀雄『アメリカはなぜ日本より豊かなのか？』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／adventtr※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／adventtr■誰が日本の半導体産業を衰退させたのか「日本の半