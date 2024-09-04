幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏が4日までにYouTubeチャンネルを更新。元AKB48で女優の篠田麻里子（38）が交際を公表した相手男性について言及した。篠田は3日、SNSで一般男性との交際を公表。関係者によると、交際相手は企業のクラウドサービスを手がける「株式会社ナレッジワーク」の創業者でCEO麻野耕司氏（44）といい、ともに離婚歴があることから、結婚については慎重な姿勢だという。箕輪氏は「篠田麻里子さんと、僕の友達のナレ