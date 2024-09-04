きょうの日経平均株価は、一時1500円以上の大幅な下落となっています。東証から中継です。およそ2週間ぶりに3万7500円を割り込んだきょうの日経平均株価。午前の終値は1280円安い3万7405円となりました。きょうの東京株式市場は、取引が始まってすぐにほぼ全面安の展開に。日経平均の下げ幅は一時1500円を超えました。急落のきっかけは、アメリカの株安です。3日に発表されたアメリカの製造業の景況感を示す経済指標の結果が予想を