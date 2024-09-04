４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（３万８６８６円３１銭）に比べて１５００円超下落した。３万７１００円台で推移している。前日の米株式市場で主要株価指数がそろって下落した。東京市場も流れを引き継ぎ、売り注文が広がっている。