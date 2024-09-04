ウクライナへの侵攻を続けるロシアに対し、イランが近く弾道ミサイルを引き渡す可能性があるとアメリカメディアで報じられました。【映像】弾道ミサイル発射の様子ブルームバーグは2日、ヨーロッパの当局者の話として、イランロシアに弾道ミサイルを引き渡すため、数日以内に輸送を始める可能性があると報じました。ミサイルの種類や数などは分かっていません。イランウクライナに侵攻するロシアに多くのドローンを供