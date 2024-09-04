【Portrait.Of.Pirates ワンピース“LIMITED EDITION” ボア・ハンコックVer.BB_EX 20th Anniversary】 2025年1月発売予定 価格：16,500円 メガハウスはプレミアムバンダイにおいて、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース“LIMITED EDITION” ボア・ハンコックVer.BB_EX 20th Anniversary」を2025年1月に発売する。価格は16,500円。予約は9