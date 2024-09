俳優の松山ケンイチと染谷将太がW主演を務める、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』(12月20日公開)の予告映像が3日、公開された。映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』予告映像では、イエス(松山ケンイチ)とブッダ(染谷将太)が下界(地球・日本)でバカンスを過ごすべく、ゆるく平和な日常に勤しんでいる中、そんな彼らの前に、世界の命運を揺るがす、神、仏、天使、悪魔が大集