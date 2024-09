「OTP(ワンタイムパスコード)を盗むニーズに対する最初で最後のプロフェッショナルサービス」を名乗り、銀行が詐欺や不正行為を防ぐために導入しているチェック機構を回避するサービスを月額制で犯罪者に提供していた3人の容疑者が有罪を認めたことがわかりました。Website operators promised fraudsters profit within minutes if they subscribed to illegal service - National Crime Agencyhttps://www.nationalcrimeagency.g