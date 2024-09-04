◆第５６回不来方賞・Ｊｐｎ２（９月３日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル、稍重）今年から交流重賞となった第５６回不来方賞・Ｊｐｎ２は３日、３歳馬１２頭（ＪＲＡ４、岩手６、他地区２）が、盛岡競馬場のダート２０００メートルを争い、２番人気のサンライズジパング（武豊）が、直線で抜け出し重賞初制覇。３馬身差の２着に１番人気のカシマエスパーダが逃げ粘り、３着のサトノフェニックスまでをＪＲＡ勢が占めた。地
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