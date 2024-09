チェルシーからアーセナルへの電撃ローン移籍が決まったラヒーム・スターリング。チーム最高給を得ていたチェルシーでは人材過多の影響もあり、構想外の立場に置かれていた。そのスターリングはアーセナルで背番号30を背負うことが決まった。New home. New number.Shop Raheem Sterling’s shirt on Arsenal Direct now 🛍️— Arsenal (@Arsenal) September 3, 2024リヴァプールではデビュー当時に31番をつけて