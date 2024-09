Mr.Childrenの「in the pocket」が、9月4日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で初週DL数1万6978DLを記録し、初登場1位を獲得した。【写真】解禁となったMr.Children最新撮り下ろし別カット誌面写真も(2022年当時)Mr.Childrenの同ランキング1位獲得は、2018年1月29日付での「here comes my love」、2022年4月4日付での「永遠」に続き【※】、自身通算3作目。本作は、8月30日に公開された映画