¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î£Ç?¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÁÃÏ¶èÂåÉ½Áª¡Á¡×¤Ï£³Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÝ²¼Âç¼ù¡Ê£²£µ¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£µ£Ò¡££´¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¡£½éÆü¤«¤é£²Ãå£²ËÜ¤ÈÍ½ÁªÁ°È¾¤ò¾å¡¹¤Î·Á¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÁêËÀ¤Î£´£·¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£³¡ó¤ÎÃæ·øµ¡¡£¤½¤Î¿ô»ú°Ê¾å¤Ëµ¡ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÃ·±¸å¤Ë¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢°­¤¯¤Ê¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤·Àï¤¨¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ£³·î¹¾¸ÍÀî¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Ä¾Á°