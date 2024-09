モデルでタレントの井手上漠さんが3日、THE BEAUTY WEEK AWARD 2024『THE BEST OF BEAUTY』の授与式に宮本茉由さん(29)と共に登場。母親への感謝の気持ちを語りました。『THE BEAUTY WEEK AWARD』は、その年に輝く著名人を選出し、中でも特にヘアスタイルがステキな人が『THE BEST OF BEAUTY』として表彰されます。2024年は、井手上さんと宮田さんがW受賞しました。井手上さんは受賞スピーチで「ご選出いただきまして、誠にあり