『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2024』が3日に東京・東京体育館メインアリーナにて行われた。岡宮来夢ACTORS☆LEAGUE』は、2021年より続く俳優によるイベントプロジェクト。今年は高野プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games』が6月11日に幕張メッセ 幕張イベントホール、福澤侑プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Dance』が8月27日に有明アリーナ、岡宮来夢プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』が9月3日に東京体育