¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï£Í£Ø¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£²Æü¹ð¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÆ±Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À¯¼£¡¢¡Ø¿Î¡Ù¤ÎÀ¯¼£¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÉ±ÒÁê¡¢·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡¢ÇÀ¿åÁê¡¢Ê¸²ÊÁê¡¢³°Ì³Áê¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö£³¤Ä¤Î°Â¿´¡×¤È