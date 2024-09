この週末、何を観よう……。映画ライターのバフィー吉川が推したい1本をピックアップ。おすすめポイントともにご紹介します。今回ご紹介するのは、現在公開されている『aespa: MY First page』。気になった方はぜひ劇場へ。【写真】『aespa: MY First page』場面写真〇ストーリーパンデミック下の2020年11月17日に、『Black Mamba』でデビューしたaespa(エスパ)は、 KARINA(カリナ)、GISELLE(ジゼル)、WINTER(ウィンター)