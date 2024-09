今年5月にデビュー13年目を迎えたボーイズグループBF(元BOYFRIEND)が、9月5日(木)から9月15日(日)まで東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて、ライブイベント「2024 BF LIVE IN JAPAN」全18公演を開催することが決定した。BFは今年の年明け1月7日、韓国・ソウルにて「2024 BF FAN CONCERT ALL DAY PARTY」を、1月19日から2月18日までの約1ヶ月間、東京にて「2024 BF LIVE IN JAPAN NEW CHAPTER」全38公演を開催。13年目を迎えて続く