ソフトウェアエンジニアのマーティン・ヴォイチク氏が、macOSに搭載されたApple純正の「電卓」アプリのUIにずれがあると指摘しました。アプリのレイアウトでテキストを中央に表示することはUIの見やすさに直結するので非常に重要なのですが、完璧に中央ぞろえにすることはなかなか難しいという意見もあります。Is my vision that bad? No, it’s just a bug in Apple’s Calculator. | Martin Wojtczykhttps://martin.wojtczyk.de/