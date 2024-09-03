2024Ç¯8·î28Æü¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾¾¹¾¥Õ¥©¡¼¥²¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷matsuevogelpark¡Ë¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿²µ¯¤­¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥­¥á´é¡£#¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦#¥Õ¥É¥¦ pic.twitter.com/jknfjTWRpN— ¾¾¹¾¥Õ¥©¡¼¥²¥ë¥Ñ¡¼¥¯ (@matsuevogelpark) August 28, 2024 ¡Ö¾¾¹¾¥Õ¥©¡¼¥²¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¼µÆ»¸Ð¤ËÎ×¤àµÖÎÍÃÏ¤Ë¹­¤¬¤ë¡¢²Ö¤ÈÄ»¤Î³Ú±à¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥²¥ë(Vogel)¤È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡ÖÄ»¡×¤Î¤³¤È