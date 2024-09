2024年9月1日に投開票が行われたドイツ東部2州の州議会選挙で、ドイツのための選択肢(AfD)が第二次世界大戦後の極右政党としては過去最多の票を集めました。このAfDの成功にはTikTokが大きく関わっていたと、専門家は述べています。TikTok likely helped far right in elections: researchers - DW - 09/02/2024https://www.dw.com/en/tiktok-likely-helped-far-right-in-elections-researchers/a-70114669以下は、2024年に行われ