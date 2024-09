産業技術支援フェア in KANSAI 事務局は、関西の研究機関・産業支援機関が一堂に会する「産業技術支援フェア in KANSAI 2024」を2024年11月15日(金)に大阪産業創造館で開催!テーマは“ものづくり×「いのち輝く未来社会のデザイン」”技術の最前線に触れ、未来の社会を共にデザインし、さらに豊かで持続可能な世界を実現するための第一歩となるフェアを予定しています。 産業技術支援フェア in KANSAI 2024 開催