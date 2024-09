スペイン北部に位置するブルゴス県トレビーニョ郡には、岩肌をくりぬいて作られた洞窟に中世のキリスト教徒らが住んだ集落跡であるラス・ガボス(Las Gobas)遺跡があります。この洞窟から出土した遺骨の調査により、人里を離れて生活していた当時の人々が疫病や剣による流血を経験したことが判明しました。Five centuries of consanguinity, isolation, health, and conflict in Las Gobas: A Northern Medieval Iberian necropolis