Cisco Talos Intelligence Groupは8月28日(米国時間)、「BlackByte blends tried-and-true tradecraft with newly disclosed vulnerabilities to support ongoing attacks」において、ランサムウェアグループ「BlackByte」による最新のサイバー攻撃に関する調査結果を伝えた。以前は既知の脆弱性を悪用して初期アクセスを獲得していたが、最近はVPN(Virtual Private Network)への不正アクセスが確認されたという。BlackByte blends