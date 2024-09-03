NHKの音楽特番で「トップ」と「トリ」を元『King & Prince』（以下キンプリ）のメンバーだった平野紫耀（27）、神宮寺勇太（26）、岸優太（28）の３人が結成したダンス＆ボーカルグループ『Number_i』が、８月22日にNHKで放送された音楽特番『NHK MUSIC EXPO 2024』に出演した。同番組は、世界で活躍するアーティストが集結し、一夜限りのスペシャルライブを披露した模様を収録で放送。２年目の今回は会場をNHK内のスタジオか