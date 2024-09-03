“細かすぎる”騎手の紹介動画が話題だ。【映像】佐賀競馬の攻めすぎ紹介動画動画を制作したのは九州で唯一の地方競馬「佐賀競馬」。『さがけいば 魂の騎手たち』は佐賀競馬に所属する騎手19名の特技や休日の過ごし方、悩みなどを細かすぎるキャッチコピーとともに紹介。佐賀競馬の公式YouTubeチャンネルで公開されている。「休日はたまにエステ。カリスマおしゃれ番長 石川慎介将」「しゃっくりを好きなタイミングで止
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ディズニーで転売ヤー 子の姿も?
- 2. 「24時間」上田の司会ぶりが波紋
- 3. 自慰行為強要 学生の凄惨いじめ
- 4. あの ハグ姿の反響に「キモい」
- 5. 「最後に金」24時間の演出に批判
- 6. 大谷 あと1本で112年ぶり大記録
- 7. 24時間マラは茶番? 速度に呆れ声
- 8. 豪邸から家賃6万 青汁王子を直撃
- 9. フワ騒動 アイドルが巻き添えか
- 10. 兵庫県知事 就任後に豹変のワケ
- 1. ディズニーで転売ヤー 子の姿も?
- 2. 自慰行為強要 学生の凄惨いじめ
- 3. 兵庫県知事 就任後に豹変のワケ
- 4. 兵庫知事問題 文春が新音声入手
- 5. 母は妊娠8カ月 2歳児死亡で悲痛
- 6. キャンプ場で生き埋め 1人死亡
- 7. 勢力図に異変 Suicaがなくなる日
- 8. NYで噂の日本人スシ・ボス 正体
- 9. 首切断事件 母のLINE内容が判明
- 10. 日本離れて 迷惑な外国人に辛辣
- 1. 男女4人でドライブ旅行 絶縁へ
- 2. 妻は自死し子が失踪...父の後悔
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 「ロキソニン」など値上げへ
- 5. 会った日に…高校生の恋愛事情
- 6. 24時間TV寄付金着服 元局長の今
- 7. 選挙特番で舌戦 石丸氏にチクリ
- 8. 兵庫パワハラ知事の去就巡り維新が分裂…
- 9. 全国最年少、27歳の秋田・大館市長が初…
- 10. 政府の“移住婚”支援案に「順序が違う…
- 1. 体が高額取引 アルビノ巡る実態
- 2. ホットドッグ早食い王 引退表明
- 3. 韓アイドル「独島」歌い批判殺到
- 4. 全身皮膚病の猫 治療後「変貌」
- 5. モンゴル プーチン氏を逮捕せず
- 6. 露大統領 ウ軍の越境攻撃は失敗
- 7. タイタニック号の手すりが崩落
- 8. スマホ夢中 異変気づかず孫溺死
- 9. 恩赦の元ワグネル戦闘員が殺人か
- 10. TWICE活動休止中にバイト 初告白
- 1. タワマン購入後 家計崩壊寸前に
- 2. 「ながら勉強」子の学力水の泡
- 3. トヨタ 不正3車種の生産再開延期
- 4. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 5. 投資家「9月は最悪」買いどきは
- 6. セブン ドーナツ販売を再開へ
- 7. 「サトウのごはん」値上げへ
- 8. 女性バカに 移住婚補助金に疑問
- 9. 宝くじの日 当せん番号が発表
- 10. PS5が衝撃の値上げ SONYの言い分
- 1. 人気イヤホンがAmazonで27%OFFに
- 2. 洗浄機能も搭載 進化するルンバ
- 3. Amazonセール AirTagが10%OFFに
- 4. Amazonでビールが最大33％オフに
- 5. 新築マンション「買えない」7割
- 6. マスク氏 ハリス氏の偽画像投稿
- 7. コールマンがAmazonで最大42%OFF
- 8. 極薄の「iPhone17 Air」を発表か
- 9. 血液の備蓄不足 猛暑で足遠のく
- 10. 【ライブドアショッピング】9/2の注目…
- 1. 大谷 あと1本で112年ぶり大記録
- 2. 平本蓮の薬物疑惑「すべて事実」
- 3. 大谷 8月に超速帰宅が目立った訳
- 4. 平本蓮にこそ黒幕が…意味深発言
- 5. 平本蓮 薬物疑惑の全容を説明
- 6. 25歳の代表GK 事故で右足首切断
- 7. 疑惑告発者に黒幕? 平本蓮が言及
- 8. 両腕ない選手 最後のパラで金
- 9. 賞金2.9億円のeスポ大会 札幌で
- 10. 長谷部誠コーチの入閣「違和感」
- 1. 「24時間」上田の司会ぶりが波紋
- 2. あの ハグ姿の反響に「キモい」
- 3. 「最後に金」24時間の演出に批判
- 4. 24時間マラは茶番? 速度に呆れ声
- 5. 豪邸から家賃6万 青汁王子を直撃
- 6. フワ騒動 アイドルが巻き添えか
- 7. MEGA BIGに7千万投資 巨額当せん
- 8. 中丸妻 ネプリーグでボヤキ連発
- 9. 水卜アナZIP出演 山里がクレーム
- 10. やす子見物客のせいで渋滞 怒り
- 1. 「ねこ検定」全国一斉に開催へ
- 2. 「性格イケメンな男性」の特徴
- 3. オンラインでは完売…cocaの大人気トッ…
- 4. 無印とReebokの衝撃コラボ。「攻めてて…
- 5. 普通の容姿羨ましい…美人の主張
- 6. 50代からは「やめるべき」美容法
- 7. 痛んだ野菜を隠蔽して提供…怒り
- 8. 恋人と旅行したい都道府県ランク
- 9. 浮気者によく見られる特徴3選
- 10. 地震速報 動じなかった飼い犬