“細かすぎる”騎手の紹介動画が話題だ。【映像】佐賀競馬の攻めすぎ紹介動画動画を制作したのは九州で唯一の地方競馬「佐賀競馬」。『さがけいば 魂の騎手たち』は佐賀競馬に所属する騎手19名の特技や休日の過ごし方、悩みなどを細かすぎるキャッチコピーとともに紹介。佐賀競馬の公式YouTubeチャンネルで公開されている。「休日はたまにエステ。カリスマおしゃれ番長 石川慎介将」「しゃっくりを好きなタイミングで止