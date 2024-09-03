（ＣＮＮ）ドナルド・トランプ前大統領の支持者であるＩＴ業界の大富豪イーロン・マスク氏は２日、共産主義の赤い制服を着たカマラ・ハリス副大統領と見られる偽画像をＳＮＳに投稿した。マスク氏は自身が所有するＸ（旧ツイッター）に「カマラは就任初日から共産主義の独裁者になると誓っている。彼女がこの服を着ているなんて信じられるか？」と投稿した。これはハリス氏が、トランプ氏は「就任初日から独裁者」になるとの警告を