桂正和の代表作『ウイングマン』が生誕40周年を記念して実写ドラマ化され、テレビ東京系にて10月22日より放送されることが決定。あわせて、15秒ティザーが解禁された。【動画】生誕40年でついにドラマ化！ドラマ『ウイングマン』ティザー動画原作『ウイングマン』は、1983年〜1985年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された、『電影少女』『I"s』で知られる漫画家・桂正和の連載デビュー作にして代表作。80年代の特