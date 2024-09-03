［ベルリン２日ロイター］ - ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）が、初めてとなる国内工場の閉鎖を検討している。オリバー・ブルーメ最高経営責任者（ＣＥＯ）は経営陣に、厳しい経済環境や新たなライバルの台頭、ドイツの国際競争力低下を踏まえ、ＶＷはさらなる対応が必要になっていると説明した。ブルーメ氏は、前任のヘルベルト・ディース氏に比べると合意形成を重視する人物だが、今回の問題では経営方針に