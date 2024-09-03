【韓国】 消費者物価指数（CPI）（8月）08:00 予想0.5%前回0.3%（前月比) 予想2.2%前回2.6%（前年比) 【豪州】 経常収支（2024年 第2四半期）10:30 予想-55.0億豪ドル前回-49.0億豪ドル（経常収支) 【スイス】 消費者物価指数（CPI）（8月）15:30 予想0.1%前回-0.2%（前月比) 予想1.2%前回1.3%（前年比) 実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期）16:00 予想0.6%前回0.5%（前期比)