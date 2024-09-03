【ピッツバーグ共同】米大統領選の民主党候補、ハリス副大統領は2日、東部ペンシルベニア州ピッツバーグでの集会で演説し、日本製鉄が買収を目指す米鉄鋼大手USスチールに関し「米国内で所有、運営されるべきだ」と述べた。