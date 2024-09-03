■ 年初来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ] (141A) トライアル 東証グロース [ 3,375.0 | +0.0 | 3,445.0 | 分析中 ] (179A) ＧＸ超長米Ｈ 東証ETF [ 311.5 | -0.4 | 326.0 | 分析中 ] (1820) 西松建設 東証プライム [ 5,259.0 | +9.0 | 5,269.0