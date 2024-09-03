＜09月02日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2259) ｉＳ仏国債Ｈ 東証ETF [ 199.1 | 80,350.0 | 60.0 ] 02 (2838) ＭＸ米債ヘ無 東証ETF [ 8,304.0 | 17,054.0 | 40.0 ] 03 (2867) ＧＸ自動ＥＶ 東証ETF [ 1,049.0 | 1,404.0 | 10.0 ] 04 (2254) ＧＸ中国