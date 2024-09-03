＜09月02日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1472) 野村４百Ｄイ 東証ETF [ 249.0 | +0.81% | 分析中 ] (1798) 守谷商会 東証スタンダード [ 3,900.0 | +4.28% | 割高 ] (2152) 幼児活動研究会 東証スタンダード [ 1,393.0 | +2.35% | 割安 ] (2901