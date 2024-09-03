＜09月02日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1485) ＭＸ前向き 東証ETF [ 45,450.0 | -4.90% | 分析中 ] (2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード [ 23.0 | +4.55% | 割高 ] (3136) エコノス 札証ア [ 1,110.0 | +0.00% | 割高 ] (3719) ジェクシ