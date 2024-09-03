＜09月02日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,700.87（+53.12） 高値：39,080.64 安値：38,476.51 ■東証プライム 値上がり銘柄数：576 値下がり銘柄数：894 横ばい銘柄数：47 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,715.99（+3.36） 出所：MINKABU PRESS