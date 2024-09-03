＜09月02日のストップ高銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (3841) ジーダット 東証スタンダード [ 1,900.0 | +26.67% | 割高 ] (4263) サスメド 東証グロース [ 676.0 | +17.36% | 割安 ] (5025) マーキュリー 東証グロース [ 633.0 | +18.76% | 割高 ]