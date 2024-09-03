3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の3万8780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 42633.75円ボリンジャーバンド3σ 40803.16円ボリンジャーバンド2σ 39910.00円一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 39685.00円一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 38972.58円ボリンジャーバンド1σ 38780.00円3日夜間取引終値 38629.8