3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の665ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 764.83ポイントボリンジャーバンド3σ 715.19ポイントボリンジャーバンド2σ 677.16ポイント200日移動平均 667.65ポイント2日東証グロース市場250指数現物終値 665.80ポイント5日移動平均 665.56ポイント