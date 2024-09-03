ホットドッグの「早食い王」として知られる小林尊さんが2日、米動画配信大手ネットフリックスのホットドッグ早食いイベントに登場し、長年のライバルのジョーイ・チェスナットさんと対戦した。10分間で小林さんは66個を食べたが、83個を食べたチェスナットさんに敗れた。イベントは米ラスベガスで開かれ、ネットフリックスがライブ配信した。小林さんは毎年7月の米独立記念日にニューヨークで開かれるホットドッグの早食い選手