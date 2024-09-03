[モスクワ ２日 ロイター] - ロシアのプーチン大統領は２日、モンゴルを公式訪問した。国際刑事裁判所（ＩＣＣ）に加盟するモンゴルが、ＩＣＣの逮捕状に基づきプーチン氏の身柄を拘束しなかったことで、ウクライナは遺憾の意を表明した。ＩＣＣは２０２３年３月、ウクライナ侵攻に関連しプーチン氏に戦争犯罪容疑で逮捕状を出しており、ＩＣＣに加盟するモンゴルには拘束の義務がある。ウクライナ外務省報道官は対話アプリ「