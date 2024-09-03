2023年12月から2024年3月まで行われたMrs. GREEN APPLEのライブツアー＜Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”＞を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』が、2024年9月13日より全国公開となる。先ごろ公開された予告編動画に続いて、特別スポット映像が初公開された。◆Mrs. GREEN APPLE 動画 / 画像同映像は、このライブのために書き下ろされた楽曲「The White Lounge」のイン