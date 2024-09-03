そのプレースタイルから「クライド・ザ・グライド」の異名をとったドレクスラーphoto by Getty ImagesNBAレジェンズ連載14：クライド・ドレクスラープロバスケットボール最高峰のNBA史に名を刻んだ偉大な選手たち。その輝きは、時を超えても色褪せることはない。世界中の人々の記憶に残るケイジャーたちの軌跡を振り返る。第14回は、マイケル・ジョーダンと同時代にわたり合い、その存在感を歴史に刻み込んだクライド・ドレ