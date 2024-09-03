連載第13回サッカー観戦7000試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」なんと現場観戦7000試合を超えるサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。今回は９月５日から始まるＷ杯アジア最終予選、その初戦の相手・中国のサッカーについて。両国の対戦は長い歴史がある。1987年のソウル五輪予選で日本は中国に敗れてオリンピック出場ならず。中国サッカーは長く日本