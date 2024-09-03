山本昌スカウティングレポート2024年夏（後編）NPBで32年間の現役生活を送り、通算219勝を挙げたレジェンド・山本昌氏（元中日）が甲子園大会で輝きを放った投手を徹底分析。後編は今夏の甲子園で注目を集めた新星や来年のドラフト候補として期待がかかる２年生投手を見てもらった。山本昌スカウティングレポート2024年夏前編はこちら＞＞福井大会からすべてリリーフで登板した北陸の竹田海士photo by Ohtomo Yoshiyuki竹田海
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