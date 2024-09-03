ロシア軍がウクライナ東部の戦略的物流中心地を占領するための進軍にスピードを出している。ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）によると、１日（現地時間）、ロシア軍がウクライナ東部ドネツィク（ドネツク）州ポクロウシク（クラスノアルミスク）の１０キロ程度まで接近して当局が非常事態に陥った。ロシア軍がポクロウシク占領に成功すれば、ウクライナ東部ドネツィク州全域を掌握するというロシアのプーチン大統領の目