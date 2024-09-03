日本航空（JAL）と日本トランスオーシャン航空（JTA）は、9月に臨時便を設定した。東京/羽田〜沖縄/那覇線は国際線仕様のボーイング737-800型機で9月13日・14日・16日・17日・20日・21日・23日に計11便、東京/羽田〜札幌/千歳線は国際線仕様のボーイング767-300ER型機で9月12日に2便、名古屋/中部〜沖縄/那覇線はボーイング737-800型機で9月21日・23日に計4便を運航する。■ダイヤJAL995東京/羽田（12：55）〜沖縄/那覇（15：30